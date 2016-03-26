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    Глушаков: «Даже не почувствовал, чем забил»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после товарищеского матча против команды Литвы (3:0). Глушаков стал автором третьего гола, который он посвятил маме.

    – Если честно, даже не почувствовал, чем забил. То ли головой, то ли плечом. В целом, мы сыграли нормально, организованно. Получили хорошие эмоции. Победы придают уверенности в себе, что очень важно перед матчем с Францией.

    – В первые полчаса игра в атаке, по большому счету, не клеилась. С чем это может быть связано?

    – В составе было много новых игроков. Впервые играли в таком сочетании. Возможно, иногда проскакивало недопонимание, было несколько невынужденных ошибок. Но в целом мы игру контролировали.

    – Сегодня воссоединилась ваша старая связка с Тарасовым. Легко было наладить взаимопонимание?

    – Да. Он сегодня где только не играл: и опорника, и защитника, и под нападающими.

    – Кому вы свой гол посвятили?

    – Маме. У нее юбилей – 55 лет, – сказал Глушаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 марта 2016, 01:15

      Ну вот два бомжика и начали прозвища своего деревянного к другим клеить.Хватит уже пиариться на наших ветках-мы понимаем,что на ваших пусто-если уж и заходите-то ведите себя прилично-не надо свою сущность напоказ выставлять.

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