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    Кержаков: «Со здоровьем все хорошо»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Литвы (3:0).

    – Хороший получился матч. Не сказал бы, что Литва – такой уж простой соперник. Начало для нас вышло довольно легким, казалось, что литовцы и дальше так будут играть, но потом они создали у наших ворот несколько хороших моментов и даже могли забить. Хорошо, что в первом тайме нам удалось открыть счет. Это и предрешило исход встречи.

    – Судя по тому, что вы вышли на поле, травма в прошлом?

    – Да, со здоровьем, слава Богу, все хорошо. Рассчитываю ли сыграть во Франции во вторник? Думаю, каждый футболист рассчитывает. Но есть ли шансы, решать главному тренеру.

    – Забить вам не удалось. Что-то помешало?

    – Естественно. Всем, кто не забивает, что-то мешает. Главное, что команда победила.

    – Болельщики ждали именно вашего выхода…

    – Очень им благодарен. Слышал их теплые приветствия после объявления диктором моей фамилии. Спасибо им, – сказал Кержаков.

    Напомним, для Кержакова матч с Литвой стал 91-м за национальную сборную, и по этому показателю он сравнялся с Ринатом Дасаевым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 марта 2016, 01:45

      Если возьмут на Евро Кокорина, а Кержа - нет, то это будет просто зашквар.

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