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    Товарищеский матч. Сборная России разгромила команду Литвы

    В товарищеском матче сборная России оказалась сильнее Литвы – 3:0. Счет в этой встрече открыл Федор Смолов, отличившийся в конце первого тайма, автором второго гола стал Александр Головин, третий точный удар в игре нанес Денис Глушаков.

    Товарищеский матч

    Россия – Литва – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Смолов, 41; 2:0 – Головин, 61; 3:0 – Глушаков, 72.

    Россия: Крицюк (Гилерме, 46), Смольников, А. Березуцкий (Юсупов, 46), Игнашевич, Комбаров, Глушаков, Тарасов, Самедов (Ионов, 46), Иванов (Максимов, 69), Мамаев (Головин, 46), Смолов (Кержаков, 46).

    Литва: Черняускас, Микуцкис, Климавичус, Чеснаускис (Бенета, 60), Андриюшкевичус (Вайткунас, 46), Вербицкас, Зулпа, Сливка (Куклис, 86), Черных (Лукша, 80), Миколюнас, Спалвис (Матулевичюс, 60).

    Предупреждения: Сливка, 29; Юсупов; Вербицкас, 70.

    Судья: Даниэле Орсато.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 20:52
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 марта 2016, 23:48

      Получился хороший спарринг как для хозяев,так и для гостей-была проверена в деле группа новичков в связке с основными игроками и главное,что все старались! Однако на будущее хочется,чтобы соперник для сборной выбирался более сильный на уровне сборной Франции

      0
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 26 марта 2016, 23:17

      На Евро так же продолжай

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 26 марта 2016, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Инвалиды" победили!!!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > loboda2012 26 марта 2016, 21:36

      Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Россия победила!!!!!
      Будь по спокойнее и верь в Наших - они могут!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > loboda2012 26 марта 2016, 22:03

      Инвалиды будут играть с Францией-а это наше будущее победило.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Диктор 26 марта 2016, 22:38

      Эти инвалиды в 2008 половина Европы в аутсайдерах оставили!!! нормальная команда, нужно уважать всех игроков, кто хоть что то делает для нашей РОДИНЫ!!! Вперёд Россия!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > 19element87 27 марта 2016, 01:09

      Прикинь-а сейчас 2016 -8 лет уже прошло,а они и тогда не молодые были.Надо наигрывать этот состав,кто играл сегодня.

      0
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Диктор 27 марта 2016, 12:33

      Я не против молодёжи, просто у молодых слишком мало опыта - практики не хватает, их нужно постепенно наигрывать, а не так чтобы весь состав разом сменить!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 26 марта 2016, 21:12

      Теперь на свой собственный чемпионат мира с участием Белоруссии, Болгарии, Сан- Марино, Лихтенштейна.

      -1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 26 марта 2016, 21:08

      Илье Максимову, ТАК держать! и ОСНОВУ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 26 марта 2016, 21:02

      А где его опять выкопали? Убрать немедля!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 26 марта 2016, 20:58

      Как же меня бесить В.Гусев !!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 20:56

      Ну, хотя бы счёт удовлетворил, ага. Крупный, но не разгромный.

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Aztec58 26 марта 2016, 21:14

      Ну зачем критиковать, отыграли как надо!!! Между прочим оборона Гостей выгладили достойно!!! Уверен на 100% что Французы в сегодняшнем матче больше бы не забили!!!! Сборная России показала свой характер и мужество, даже не со столь грозным соперником, хочу подметить - даже в экспериментальном составе!!! ВПЕРЁД РОССИЯ!!!

      4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 26 марта 2016, 20:55

      Приятно, что и состав и игра сборной были не самые слабые.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Вомбат 26 марта 2016, 20:57

      Правда, и соперник не самый сильный.

      1
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