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    Карпин: «Сборная России должна обыгрывать Литву даже вторым составом»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Литвы поделился ожиданиями от данной встречи. Напомним, игра пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    «Давайте исходить из того, что Слуцкий решит сыграть на победу основным составом. При таком развитии событий не вижу особых вариантов для сборной Литвы. В отборочном турнире они не впечатлили, в гостевых матчах выглядели бледно, совсем не забивали.

    Россия играет дома, при своих болельщиках. И даже если допустить, что тренер российской сборной решит посмотреть запасные варианты, даже вторым составом Россия Литву должна побеждать. При этом предположу, что победа будет «сухой», не сумеют забить литовцы и в Москве», – сказал Карпин.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    26.03.2016 17:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 марта 2016, 18:31

      Когда Карпин сам играл за Сборную - они часто проигрывали футбольным карликам не более высокого калибра чем Литва.

      Поэтому сегодня Карпину, неудачливому тренеру. имеет смысл быть поскромнее и сосредоточиться на своей работе в Армавире.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:28

      Должна-то должна, а сможет?

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