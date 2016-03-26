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    Панов: «Литва – хороший соперник для того, чтобы размяться перед Францией»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов накануне товарищеских матчей россиян с командами Литвы и Франции поделился ожиданиями от предстоящих встреч. Напомним, с литовцами наша национальная команда сыграет сегодня в 19:00, с французами – 29 марта в 22:00.

    – Какой игры ждете от сборной в предстоящих матчах?

    – Уверенной, в первую очередь в матче с французами. Хотелось бы увидеть нашу команду в хорошем состоянии. Сборная не так часто собирается, потому будут сложности. Но Литва – хороший соперник для того, чтобы размяться перед Францией.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.03.2016 16:51
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