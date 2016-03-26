Дебют Аршавина за «Кайрат» может состояться 2 апреля

жалко, что не 1 апреля.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин с большой долей вероятности дебютирует за свою новую команду 2 апреля в матче 3-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Акжайыком». Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.
– Он вполне может выйти на поле в следующем матче чемпионата. Решение за тренером, но скорее всего, Аршавин дебютирует именно в игре с «Акжайыком».
– Как в целом болельщики клуба отнеслись к подписанию Аршавина?
– Большинство из них – с оптимизмом. Они верят и надеются, что Андрей нам поможет.
Напомним, 18 марта хавбек официально стал игроком «Кайрата».