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    Дебют Аршавина за «Кайрат» может состояться 2 апреля

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин с большой долей вероятности дебютирует за свою новую команду 2 апреля в матче 3-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Акжайыком». Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.

    – Он вполне может выйти на поле в следующем матче чемпионата. Решение за тренером, но скорее всего, Аршавин дебютирует именно в игре с «Акжайыком».

    – Как в целом болельщики клуба отнеслись к подписанию Аршавина?

    – Большинство из них с оптимизмом. Они верят и надеются, что Андрей нам поможет.

    Напомним, 18 марта хавбек официально стал игроком «Кайрата».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.03.2016 12:01
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 26 марта 2016, 13:07

      жалко, что не 1 апреля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +377

      bringing > per4ik_aye 26 марта 2016, 15:47

      Весь апрель никому не верь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 марта 2016, 12:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      новый позор чипсоеда

      -4
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