Микуцкис: «Дзюбе по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате»

Защитник сборной Литвы Томас Микуцкис в преддверии товарищеского матча с Россией назвал нападающего Артема Дзюбу самым опасным игроком в составе соперника. Напомним, встреча пройдет 26 марта на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

– Кого я считаю самым опасным футболистом в составе сборной России? Артема Дзюбу. Мне кажется, ему по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате.

– Какая лига подходит Дзюбе лучше всего?

– Английская Премьер-лига.