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    Микуцкис: «Дзюбе по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате»

    Защитник сборной Литвы Томас Микуцкис в преддверии товарищеского матча с Россией назвал нападающего Артема Дзюбу самым опасным игроком в составе соперника. Напомним, встреча пройдет 26 марта на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    – Кого я считаю самым опасным футболистом в составе сборной России? Артема Дзюбу. Мне кажется, ему по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате.

    – Какая лига подходит Дзюбе лучше всего?

    – Английская Премьер-лига.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 18:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      Federalll 26 марта 2016, 16:14

      Микуцкис: «Дзюбе по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате, например - в нашем :)))

      А вообще Тёме удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 26 марта 2016, 00:54

      Дзюба в Англии?!, Не смешите мои тапки!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 марта 2016, 19:59

      Ему там столько платить не будут,поэтому никуда он не пойдет

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 19:34

      В эстонском

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