Микуцкис: «Дзюбе по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате, например - в нашем :)))
А вообще Тёме удачи!
Защитник сборной Литвы Томас Микуцкис в преддверии товарищеского матча с Россией назвал нападающего Артема Дзюбу самым опасным игроком в составе соперника. Напомним, встреча пройдет 26 марта на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.
– Кого я считаю самым опасным футболистом в составе сборной России? Артема Дзюбу. Мне кажется, ему по силам заиграть в ведущем европейском чемпионате.
– Какая лига подходит Дзюбе лучше всего?
– Английская Премьер-лига.