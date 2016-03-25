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    Аленичев: «Спартак» решил не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с защитником Кириллом Комбаровым и расстанется с ним летом. Напомним, на данный момент футболист тренируется со «Спартаком-2».

    – Кирилл Комбаров и не в основной команде, и не в «Спартаке-2»…

    – Почему? Он в «Спартаке-2». Но был травмирован. Сейчас уже тренируется.

    – При этом у него нет шансов вернуться в главную команду?

    – Нет. Клуб, как известно, решил не продлевать с ним контракт. Бессмысленно рассчитывать на игрока, которого летом в обойме не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 12:48

      Бледная тень своего брата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 марта 2016, 12:41

      Круговорот спартаковского шлака в природе.

      0
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