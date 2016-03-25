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    «Амкар»: «Отсутствие Селихова в сборной связано с простудой, а не допингом»

    Пресс-атташе «Амкара» Дмитрий Енцов прокомментировал отсутствие вратаря пермского клуба Александра Селихова в заявке на матч молодежных сборных России и Азербайджана (2:2). По его словам, игрок заболел.

    «Ни о каком допинге речи не идет. Игрок просто заболел. Точного диагноза на руках пока нет, но если говорить в общем – его отсутствие в матче связано с простудой», – сказал он.

    Ранее в СМИ появилась информация, что целая группа российских футболистов пропустила встречу с азербайджанцами из-за употребления мельдония.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2016 10:20
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 10:42

      Всё могет быть, ага.

      -1
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