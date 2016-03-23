Гилерме: «К России я адаптировался при помощи Овчинникова, он многому меня научил»

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гилерме отметил, что бывший вратарь железнодорожников Сергей Овчинников, ныне работающий в тренерском штабе национальной команды, сильно помог ему в начале российского этапа карьеры.

«В первые дни в «Локомотиве» Овчинников мне очень помог. Мы работали с ним на тренировках, он многому меня научил. И именно благодаря Сергею я постепенно адаптировался к России в первый год.

О чем говорили, когда встретились? Мы много про «Локо» не говорили, не вспоминали. Все про сборную. Только про нее», – рассказал Гилерме.