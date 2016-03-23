Булыкин: «Все уже подзабыли о бомбардирских качествах Кокорина»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что форвард «Зенита» Александр Кокорин должен воспользоваться вызовом в национальную команду и проявить себя в ближайших товарищеских матчах против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

«Слуцкий посмотрит на то, как Кокорин будет тренироваться в сборной. У Александра нет практики в «Зените», он потерял навык бомбардира. Поэтому все зависит от того времени, которое есть у футболиста перед матчем с Литвой. Не думаю, что Россия выставит на этот матч одного форварда, поэтому жду на поле связку Дзюба – Кокорин. Да и трех нападающих с первых минут исключать не стоит.

В любом случае Кокорин получит шанс показать себя. Когда нет постоянной практики, тяжело быть в форме, а Кокорин не относится к тому типу футболистов, кто может забивать вне зависимости от кондиций. Ему необходимо постоянно выходить на поле, а то все уже подзабыли о его бомбардирских качествах. Уверен, что форвард захочет сделать себе подарок на прошедший день рождения в виде гола. Чего ему и желаю», – сказал Булыкин.