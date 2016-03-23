The Guardian: Гвардиола уходит из-за разногласий с боссами «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола уходит из немецкого клуба из-за разногласий с руководством клуба. Как сообщает источник, в некоторых ключевых вопросах позиция испанского специалиста не совпадала с точкой зрения руководства.

К примеру, Гвардиола не был доволен тем, что клуб выставил на трансфер полузащитника сборной Германии Тони Крооса. Это, а также остальные моменты заставили Гвардиолу принять решение возглавить со следующего сезона «Манчестер Сити», где он получит больше полномочий.

Напомним, что «Баварию» по окончании текущего сезона возглавит Карло Анчелотти.