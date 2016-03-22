Глушаков: «Слова о том, что Билич – слабый тренер, я говорил под наркозом. Извини, Славен»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ» прокомментировал своей высказывание о бывшем тренере «Локомотива» Славене Биличе.

Напомним, выступая за железнодорожников, Глушаков назвал Билича самым слабым специалистом из тех, с кем ему приходилось работать.

«Я правда говорил, что Билич – самый слабый тренер из всех, с кем я работал. Но то интервью я давал под наркозом. Серьезно. Я себе зуб сделал и ехал в такси – и тут мне позвонил журналист. Я ответил. Уже когда приехал в Ростов, столько пропущенных звонков было… Заднюю давать уже было нельзя. Погорячился, даже не подумал, что сказал.

Хотел бы извиниться перед Биличем. Извини, Славен», – сказал Глушаков.