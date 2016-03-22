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  • Глушаков: «Слова о том, что Билич – слабый тренер, я говорил под наркозом. Извини, Славен»

Глушаков: «Слова о том, что Билич – слабый тренер, я говорил под наркозом. Извини, Славен»

22 марта 2016, 23:15
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ» прокомментировал своей высказывание о бывшем тренере «Локомотива» Славене Биличе.

Напомним, выступая за железнодорожников, Глушаков назвал Билича самым слабым специалистом из тех, с кем ему приходилось работать.

«Я правда говорил, что Билич – самый слабый тренер из всех, с кем я работал. Но то интервью я давал под наркозом. Серьезно. Я себе зуб сделал и ехал в такси – и тут мне позвонил журналист. Я ответил. Уже когда приехал в Ростов, столько пропущенных звонков было… Заднюю давать уже было нельзя. Погорячился, даже не подумал, что сказал.

Хотел бы извиниться перед Биличем. Извини, Славен», – сказал Глушаков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис Билич Славен
Комментарии (16)
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Federalll
1458677935
Жест-то наверное не самый плохой, только как-то времени уже прошло столько, любой давно от наркоза отошел бы... Если только опять старую тему журналисты не влили
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zvezdaball
1458684414
Нормальный, походу, наркоз был)))
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ФК Зенит всея Руси
1458708650
А в Спартак "за титулами" ты тоже под наркозом переходил, лузер несчастный?
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_CSKA_Forever
1458715251
Без наркоза говорю,Глушаков самый слабый в составе спартачей,хоть и не слижу за этой командой,просто общаюсь со знакомыми свинками.
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IVAN53
1458719779
он опять под наркозом)
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vhook
1458729635
уже 3-й год радуюсь тому, что мы вовремя и за неплохие деньги избавились от этого собирателя титулов... Гнилой человек, он и маму свою предаст, а потом скажет, что под наркозом все было, а потом уже заднюю поздно давать... Билич в т.ч. и провалился в Локо из-за того, что опирался на таких лидеров как диниска-буратинка... Удачи тебе дениска в клубе твоей мечты! Полка для титулов наверное прогнулась под их тяжестью?))
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narkozanos
1458732518
Глушак чё то захрипел,скоро из поросят поедет в катар
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андрей андреев
1458738996
Да у нас вся сборная под наркозом))
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APchelov
1458755607
А я то думал, что в этом Глушаке не то. А это, оказалось, наркоз
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pravda
1458802398
Значит правду говорил...под наркозом мозг не способен на обдуманные шаги, а выдает что есть
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