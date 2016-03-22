Эриксен: «Из сборной Каспер Шмейхель вернется в «Лестер» травмированным»

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал о том, как борьба с «Лестером» в АПЛ сказывается на его отношениях с партнером по национальной команде и вратарем «лис» Каспером Шмейхелем.

«Я не думаю, что есть хоть кто-то, кто сейчас не следит за АПЛ. Я получаю много сообщений от людей, которые считают, что она невероятна.

Борьба за чемпионство делает наши встречи со Шмейхелем в сборной более веселыми. Мы уже обменялись сообщениями о скорой потере очков нашими клубами.

Нам нужно травмировать Каспера. Конечно, из сборной в «Лестер» он вернется травмированным», – пошутил Эриксен.