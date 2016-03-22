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    Эриксен: «Из сборной Каспер Шмейхель вернется в «Лестер» травмированным»

    Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал о том, как борьба с «Лестером» в АПЛ сказывается на его отношениях с партнером по национальной команде и вратарем «лис» Каспером Шмейхелем.

    «Я не думаю, что есть хоть кто-то, кто сейчас не следит за АПЛ. Я получаю много сообщений от людей, которые считают, что она невероятна.

    Борьба за чемпионство делает наши встречи со Шмейхелем в сборной более веселыми. Мы уже обменялись сообщениями о скорой потере очков нашими клубами.

    Нам нужно травмировать Каспера. Конечно, из сборной в «Лестер» он вернется травмированным», – пошутил Эриксен.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.03.2016 21:46
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