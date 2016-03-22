Болельщики ПСВ, издевавшиеся над нищими в Мадриде, не смогут посещать матчи клуба

Пятеро фанатов ПСВ будут наказаны клубом за инцидент, произошедший перед ответным 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Накануне этой игры некоторые болельщики ПСВ развлекались тем, что издевательски бросали монеты нищим и оскорбляли их, распивая пиво на летней террасе одного из заведений.

Голландский клуб установил личности этих фанатов и намерен запретить им посещение матчей ПСВ на срок от пяти до десяти лет. Наказание распространяется и на выездные игры.

Прокуратурой Мадрида по итогам этого инцидента открыто дело по статье «Унижение человеческого достоинства».