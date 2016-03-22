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  • Болельщики ПСВ, издевавшиеся над нищими в Мадриде, не смогут посещать матчи клуба

Болельщики ПСВ, издевавшиеся над нищими в Мадриде, не смогут посещать матчи клуба

22 марта 2016, 19:23
8

Пятеро фанатов ПСВ будут наказаны клубом за инцидент, произошедший перед ответным 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Накануне этой игры некоторые болельщики ПСВ развлекались тем, что издевательски бросали монеты нищим и оскорбляли их, распивая пиво на летней террасе одного из заведений.

Голландский клуб установил личности этих фанатов и намерен запретить им посещение матчей ПСВ на срок от пяти до десяти лет. Наказание распространяется и на выездные игры.

Прокуратурой Мадрида по итогам этого инцидента открыто дело по статье «Унижение человеческого достоинства».

Источник: AS
Голландия. Эредивизие Лига чемпионов Голландия ПСВ
Комментарии (8)
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Schmitt
1458667649
по делу
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Grelas
1458670312
Расстрелять! (с) Лаврентий Павлович. )
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karaivanov_v
1458673182
не вижу ничего плохого, и фаны повеселились и бомжи подзаработали, если бы для них было унизительно то не собирали бы монеты а нашли бы работу!
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тигрик
1458676029
Не вижу нищих...одни цыганки, которые участвуют в семейном бизнесе. Поверьте,это не унижение ,я живу в Португалии и вижу это каждый день, они ципляются к каждому прохожему и требуют ,что бы им дали денег, а если дашь меньше 1 евро или 2 то могут и швырнул в тебя твою "подачку". Так что поверьте они не против и им все равно как им даю деньги,лишь бы побольше. А в конце дня за ними заедет глава семьи на новеньком мерседесе
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kostyandr
1458677597
Плохо, что снимали, а так вроде бы ничего особенного
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msbleff
1458683099
какие издевательства? нищим денег подкинули. псв обязан каждому дать вип-абонемент и сделать репортаж про парней
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AZ
1458684347
пусть ФИФА на русскую свадьбу посмотрит, тогда что, всех празнить не женатами и оштрафовать?
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