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  • Шемберас: «Команда России возрастная, но разве Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что им нет замены?

Шемберас: «Команда России возрастная, но разве Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что им нет замены?

22 марта 2016, 11:28
5

Экс-игрок ЦСКА и сборной Литвы Дайвидас Шемберас считает, что возраст футболистов – не проблема сборной России.

«Сборная России — хорошая команда, которая не раз проявляла себя на европейском уровне. Все с большим уважением относятся к российской сборной. У ваших лидеров большой опыт международных матчей, а это очень важный показатель. Каким бы сильным ни было внутреннее первенство, но международные матчи – другое дело. Этого очень не хватает нашим игрокам.

Что касается возраста игроков сборной России, то не заглядываю в паспорт людям. Если они играют хорошо, то какая разница, сколько им лет? Если им не вырастает замена, то нужно спрашивать с тех, кто ответственен за подготовку молодежи. Не думаю, что сборная России — возрастная команда. Если Слуцкий найдет необходимый баланс между опытом и молодостью, то все будет отлично.

Давайте смотреть на вещи реально: если есть игроки, готовые заменить ветеранов, то их нужно менять. Если нет, то в чем виноваты Игнашевич и братья Березуцкие? Я смотрю российский футбол и не вижу, кто бы мог прийти им на смену прямо сейчас. Странно, что в нападении и в полузащите выбор есть, а в обороне — практически нет. Казалось бы, защитника вырастить легче, чем форварда. А в России, выходит, наоборот», – сказал Шемберас.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Шемберас Дейвидас
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1458639380
К перечисленной троице добавить сборную с турнира легенд, тренером Романцева и готовиться миру 2018. Нафига нам новых пробовать?
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neveldomha
1458639540
Пойдем от обратного. А разве молодые игроки, такие как Иван Новосельцев, Никита Чернов, Алексей Никитин и еще с десяток перспективных российских защитников виноваты в том, что старые пердуны Березучкие, Игнашевич не в состоянии самостоятельно принять решение об уходе из сборной, для того, чтобы освободить для них место. А может хватит уже придумывать некую патриотическую составляющую для их оправдания и всего лишь не выплатить им премиальные за участие в играх. Пожалуй, что тогда сразу будет видно насколько им нужна сборная.
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narkozanos
1458640083
Да ха ре муму писать,ни нападения,ни защиты,ни вратаря у нас нету нормального....и долго ли мы вообще в два опорника то будем,а то так и опозориться скоро можно
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nemolod
1458648926
После Евро-2016 перемены в сборной обязательно начнутся-сборная получит скорее всего нового,освобожденного тренера,который начнет ставить в основу молодых и способных игроков,способных НА РАВНЫХ конкурировать с ветеранами! За два года состав сборной обновится возможно даже наполовину! Но сейчас,за 3 месяца до европейского первенства возможны лишь точечные замены и то,если молодой игрок действительно сейчас мощно заиграет!
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карасевщинa
1458657671
какая замена если у нас этих пенсионеров даже в их клубишке тащат судьи
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