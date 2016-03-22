Шемберас: «Команда России возрастная, но разве Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что им нет замены?

Экс-игрок ЦСКА и сборной Литвы Дайвидас Шемберас считает, что возраст футболистов – не проблема сборной России.

«Сборная России — хорошая команда, которая не раз проявляла себя на европейском уровне. Все с большим уважением относятся к российской сборной. У ваших лидеров большой опыт международных матчей, а это очень важный показатель. Каким бы сильным ни было внутреннее первенство, но международные матчи – другое дело. Этого очень не хватает нашим игрокам.

Что касается возраста игроков сборной России, то не заглядываю в паспорт людям. Если они играют хорошо, то какая разница, сколько им лет? Если им не вырастает замена, то нужно спрашивать с тех, кто ответственен за подготовку молодежи. Не думаю, что сборная России — возрастная команда. Если Слуцкий найдет необходимый баланс между опытом и молодостью, то все будет отлично.

Давайте смотреть на вещи реально: если есть игроки, готовые заменить ветеранов, то их нужно менять. Если нет, то в чем виноваты Игнашевич и братья Березуцкие? Я смотрю российский футбол и не вижу, кто бы мог прийти им на смену прямо сейчас. Странно, что в нападении и в полузащите выбор есть, а в обороне — практически нет. Казалось бы, защитника вырастить легче, чем форварда. А в России, выходит, наоборот», – сказал Шемберас.