Аршавин: «Бородюк может прервать мой контракт с «Кайратом» в любой момент»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что его соглашение с казахстанским клубом может быть прервано в любой момент главным тренером команды Александром Бородюком. Напомним, соглашение россиянина с командой из Алма-Аты подписано по схеме «1+1».

«Надеюсь, что здесь будет игровая практика. Летом будем играть через каждые три дня по 90 минут. В любой момент этот контракт по решению Бородюка может быть прерван. Сегодня я здесь, а завтра могу собрать вещи и поехать домой. Для меня каждый день как последний. Остался только футбол. И, если честно, меня эта ситуация радует», – сказал Аршавин.