Молло: «В Самаре приветливые люди, но плохие дороги»

Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился впечатлениями от Самары, а также отметил, что в настоящее время он далек от вызова в сборную Франции.

– Вы ждете вызов в сборную Франции?

– Нет, я не думаю о сборной. Чтобы получить вызов, нужно играть в топ-клубе. А во Франции сейчас много великолепных игроков. Мне нужно прибавлять и прибавлять, чтобы подойти к этому уровню. Нет, я не перестаю мечтать. Просто сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы добиться успеха с командой, и показывать стабильную игру.

– Что вы рассказываете иностранцам о Самаре?

– Хороший город. Мне нравится, что здесь любят футбол. Приветливые люди. В общем, красивый город. Вот только дороги не очень.

– Тот факт, что «Крылья» возглавляет франкоговорящий тренер, сыграло роль при вашем переходе?

– Вообще, когда я ехал в Россию, то было много вопросов. У нас есть те, кто думают про вашу страну негативно. Но самым главным для меня было играть. Конечно, сначала чувствовал себя немного одиноко. Но теперь я уже освоился, мне нравится атмосфера, чемпионат. Во Франции я много где поиграл, нужно было сменить обстановку.