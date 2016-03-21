Перейра: «Локомотив» воспользовался всеми своими моментами»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал исход матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2).

– Я думаю, что до травмы Газинского играли хорошо. Мы контролировали матч. Потом получили гол со стандарта. К сожалению, после того, как нам удалось сравнять счет, мы получили еще один мяч. Ничего уже не смогли сделать.

– То есть после ухода Газинского команда не смогла перестроиться?

– Ну, я бы так не сказал. Мы уже проводили тренировки с такой формацией. Создавали моменты, но не забили их.

– За счет чего «Локо» переиграл вас сегодня?

– Они хорошо защищались. У соперника было не так много моментов, но всеми ими они воспользовались.