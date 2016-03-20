Панов: «Надеюсь, вместо Кержакова вызовут Гогниева»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился мнением, кто сможет заменить в составе национальной команды травмированного форварда «Цюриха» Александра Кержакова. По мнению экс-футболиста, таковым является игрок «Урала» Спартак Гогниев.

– Очень обидно, что Саша получил травму. Но ничего не поделаешь. Уверен, тренерский штаб сборной продолжит за ним следить. Все остается в руках Александра.

– Стоит ли ждать кого-то на замену Кержакову?

– Надеюсь, кого-то вызовут. Например, Гогниева.