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    Гордеев: «Качество поля стало виной большого количества брака в простых ситуациях»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

    «Допускали много брака в простых ситуациях. Виной было качество поля. Кто-то с ним справился, кто-то не смог. Мы имели достаточное количество опасных моментов. В концовке хозяева хотели реабилитироваться перед родными болельщиками. Независимо от результата команда будет сражаться до конца, чтобы сохранить место в РФПЛ. Чувствуется боевой дух», – сказал Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 19:08
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