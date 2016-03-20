Нобоа: «Бердыев смог бы сделать «Спартак» чемпионом»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил мнение, что главный тренер желто-синих Курбан Бердыев способен добиться результата с любой командой.

– Курбан Бердыев – волшебник?

– Сто процентов. Лучший тренер в России. Где бы он ни работал, всегда видна его рука, всегда его команды наверху. Наверняка найдется немало людей, которым не нравится его стиль. Но зато есть результат, а это самое главное. Курбан требует полной самоотдачи от каждого из нас. Говорит: «Если не получилось отдать хороший пас – это не проблема». Главное, чтобы ты бился, бегал, стелился в подкатах и никогда не выключался из игры. Ведь один незначительный подкат может решить исход всей встречи. Перехватил мяч, сделал передачу – 1:0, и мы выиграли.

– Сесар Навас утверждает, что Бердыев мог бы работать даже в «Реале» или «Барселоне».

– Соглашусь.

– А в «Спартаке» смог бы?

– Если бы ему дали собрать игроков, которых он хочет, то он смог бы сделать для «Спартака» много хорошего.

– И даже сделать чемпионом?

– Вполне. «Спартак» – это, конечно, особенный клуб. Для России «Спартак» – как «Реал» для Испании. На тебя давят со всех сторон. Если команда не будет первой или второй, болельщики будут требовать смены тренера. Но Курбан своей работой доказал, что способен добиваться результата.

– Вы отпустите Бердыева в «Спартак», если ему поступит предложение летом?

– Каждый человек мечтает о профессиональном росте. У «Спартака» больше всех в стране болельщиков. Где бы команда ни играла, даже в Томске, всегда на трибунах как минимум пять тысяч спартаковских болельщиков. Новый стадион. Это топ-команда по российским меркам. Если бы Курбан получил предложение от «Спартака» и ушел из «Ростова», я бы понял его решение.