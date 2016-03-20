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    Кришито не сыграет за сборную Италии против Испании и Германии

    Обнародована окончательная заявка сборной Италии на товарищеские встречи с командами Испании и Германии.

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито, который попал в расширенный состав, в итоге остался вне заявки.

    Впервые в состав своей национальной команды попали полузащитник «Наполи» Жоржиньо и нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески.

    Полностью заявка итальянцев выглядит следующим образом:

    вратари: Буффон («Ювентус»), Перин («Дженоа»), Сиригу («ПСЖ», Франция);

    защитники: Ачерби («Сассуоло»), Антонелли («Милан»), Астори («Фиорентина»), Барцальи, Бонуччи (оба – «Ювентус»), Дармиан («Манчестер Юнайтед», Англия), Де Сильвестри, Раноккиа (оба – «Сампдория»);

    полузащитники: Флоренци («Рома»), Джаккерини («Болонья»), Жоржинью («Наполи»), Монтоливо, Бонавентура (оба – «Милан»), Мотта, Верратти (оба – «ПСЖ», Франция), Кандрева, Пароло (оба – «Лацио»), Сориано («Сампдория»);

    нападающие: Бернардески («Фиорентина»), Эдер («Интер»), Эль-Шаарави («Рома»), Иммобиле («Торино»), Инсинье («Наполи»), Пелле («Саутгемптон», Англия), Дзадза («Ювентус»).

    Со сборной Испании Италия сыграет 26 марта в Удине, с командой Германии – 29 марта в Мюнхене.

    Источник: FIGC

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    20.03.2016 00:04
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