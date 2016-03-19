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    Симонян: «Матчи сборной России должны начинаться с минуты молчания»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что ближайшие матчи сборной России должны начинаться с минуты молчания в память о погибших пассажирах при крушении самолета в Ростове-на-Дону. Напомним, трагедия произошла сегодня около четырех утра. Все члены экипажа и пассажиры (62 человека) погибли.

    «Скорее всего, на ближайших матчах первой и молодежной сборных России будет организована минута молчания. Но решение на данный момент не принято, сегодня выходной. Мое мнение, что минуту молчания нужно организовать», – отметил Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    19.03.2016 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 17:55

      Напомнил о себе, ага. И почём его мнение ( не по этому печальному поводу)?

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