Дель Боске: «Коста не был вызван в сборную из-за проблем со здоровьем, а не из-за дисциплины»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал непопадание нападающего «Челси» Диего Косты в заявку национальной команды на товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что Коста может потерять место в сборной из-за своего поведения в эпизоде с Гаретом Бэрри в матче Кубка Англии против «Эвертона».

«У Косты проблемы со здоровьем. В игре с «Эвертоном» он участвовал только из-за важности этой встречи.

Мы не отказывались от Косты. Я думаю, что в последних матчах он очень хорошо играл, и ценю это.

Мы озабочены только его выступлениями, а потом уже смотрим на дисциплину. Само собой, нам хотелось бы, чтобы он вел себя хорошо. Этот эпизод с Бэрри не был серьезным», – сказал Дель Боске.