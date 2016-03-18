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    Данни получил вызов в сборную Португалии

    Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на товарищеские матчи с национальными командами Болгарии и Бельгии, сообщает официальный сайт.

    Отметим, что за сборную может сыграть полузащитник «Зенита» Данни.

    Вратари: Эдуардо («Динамо» Загреб), Руй Патрисиу («Спортинг»), Энтони Лопес («Лион»);

    Хащитники: Бруну Алвеш («Фенербахче»), Седрик, Жозе Фонте («Саутгемптон»), Элизеу («Бенфика»), Пепе («Реал»), Рафаэль Геррейро («Лорьян»), Рикарду Карвалью («Монако»), Виейринья («Вольфсбург»)

    Полузащитники: Адриен Силва, Жоау Мариу, Вилльям Карвалью («Спортинг»), Андре Гомеш («Валенсия»), Бернарду Силва («Монако»), Данилу Перейра («Порту»), Ренату Санчес («Бенфика»)

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Мигел Данни («Зенит»), Антонио Эдер («Лилль»), Нани («Фенербахче»), Рафаэл Силва («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 18 марта 2016, 20:37

      Может сыграть, а может и нет... После группового этапа ЛЧ, в Европе, о российском футболе вспоминают, только когда обсуждают резервистов своих сборных. Данни, Промес, кто там у нас ещё на Евро может сыграть?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 19:20

      Тренер соображает.

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