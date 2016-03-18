Лебедев: «Тарасов отделался легким испугом. Спасибо УЕФА за мягкое решение»

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев остался очень доволен решением УЕФА оштрафовать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на 5 тысяч евро.

«Как болельщик «Локомотива» я рад такому решению УЕФА, поскольку Тарасов – один из ключевых игроков клуба и его дисквалификация нанесла бы удар по команде. Я рассчитываю, что «Локомотив» будет играть в следующем европейском цикле, а «железнодорожники» с Тарасовым и без него – это две разные команды. Что касается самого поступка Дмитрия, то я считаю его крайне глупым и неправильным. Но хочу поблагодарить УЕФА за столь мягкое решение. Не исключаю, что на это повлияло то, что «Локомотив» ранее уже наказал Тарасова. Причем, насколько мы знаем, на сумму, сильно превышающую штраф от УЕФА. Будем считать, что Дмитрий отделался легким испугом. Думаю, это послужит хорошим уроком не только ему, но и остальным игрокам», - сказал Лебедев.

Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».