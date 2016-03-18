Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Стартует мероприятие в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/4 финала пробились «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Вольфсбург» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Бенфика» (Португалия).

Никаких ограничений при жеребьевке нет. Первые матчи этой стадии состоятся 5 и 6 апреля, ответные – 12 и 13 апреля.

Посмотреть жеребьевку в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1».