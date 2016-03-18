Каряка: «Банкротства «Ростова» никто не допустит»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился своими впечатлениями от выступлений «Ростова» в этом сезоне.

- Если бы «Ростов» лидировал после пяти туров, отнесся бы к этому спокойно. Но прошло уже 20, а команда впереди, причем заслуженно. Для этого есть объективные предпосылки – она надежно играет в обороне, пропускает меньше всех, стабильно берет очки дома и на выезде как у основных конкурентов, так и у аутсайдеров.

– «Ростов» идет на первом месте, но его сейчас пытаются признать банкротом. Как эти обстоятельства влияют на игроков?

- Насколько я знаю, перед Новым годом «Ростов» закрыл все долги перед футболистами. Может, остался должен только каким-то юридическим лицам. В преддверии чемпионата мира банкротства клуба никто не допустит.

Напомним, сегодня в 17:00 состоится матч «Амкар» - «Ростов».