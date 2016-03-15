Василий Березуцкий: «Мы уступили «Ростову» по делу, это надо признать»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем восстановлении после травмы, а также о матче 20-го тура РФПЛ, в котором его команда проиграла «Ростову» (0:2).

- Чувствую себя вполне нормально. Функциональное состояние оцениваю как вполне удовлетворительное. Единственным минусом являются болевые ощущения в области приводящей мышцы. По прогнозу врачей, они должны пройти в течение месяца.

- Матчи против спартаковцев и ростовчан получились абсолютно разными. Что является главной причиной?

- Мы изначально понимали, что в Ростове-на-Дону будет нелегко. Не самый удачный для нас выезд, много лет там не выигрывали. А в нынешнем «Ростове» собраны хорошие исполнители, которые четко выполняют требования грамотного тренера. Против команд Курбана Бердыева всегда играть непросто, а если соперник открывает счет, становится вдвойне тяжело. Безусловно, мы провели не лучший матч, многое не получалось, не так бежалось, как в матче со «Спартаком». Это футбол, он состоит из побед и поражений. Мы готовились точно так же, как и к «Спартаку». Легких матчей никто не ждет, да их и не будет. В субботу играем с «Кубанью» в Химках, а поле там сейчас, насколько об этом можно судить, не лучшего качества. Действительно, странно, поскольку прежде газон на «Арене Химки» справедливо считался одним из лучших в России.

- Как думаете, «Ростов» на лидирующих позициях – это надолго?

- Угадывать бесполезно, в футболе всякое может произойти. Если оставшиеся матчи проведет так, как против нас, тогда – надолго. А как все сложится на самом деле, трудно предположить. Мы уступили «Ростову» по делу, это надо признать. Конечно, все могло сложиться по-другому, не пропусти мы тот мяч перед самым перерывом. Но сейчас говорить об этом бессмысленно. Игра осталась в прошлом, надо идти дальше.

- На верхних этажах таблицы нынче настоящее столпотворение. Развязку ждать не раньше последнего тура?

– Таблица довольно плотная, сразу пять-шесть клубов имеют определенные шансы выиграть чемпионат. Ситуация может раскрутиться как угодно. Не забиваю себе голову турнирными раскладами, изучением расписания оставшихся матчей. Для нас все очень просто: необходимо выходить на каждый матч с намерением победить.

В текущем сезоне защитник принял участие в десяти матчах РФПЛ и отметился в них результативной передачей.