Зе Луиш: «Знаю, что болельщики прозвали меня Бонифаций»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился своими впечатлениями от матча против «Амкара» (2:1), в котором он забил гол и заработал пенальти.

– Да, хороший матч, но я бы не сказал, что лучший.

– А какой был лучше?

– Да вообще не знаю. Нужно подумать, сравнить с другими играми. В целом я доволен.

– Почему сами не пробили заработанный пенальти?

– У нас пенальти исполняет Промес. Если бы он отказался, то пробил бы я. Не мог же подойти и отнять мяч у Квинси.

– Вы забили 4 гола в чемпионате. От вас ждут большего, согласны?

– Я делаю свою работу, а голы обязательно придут. Не смущает ли меня эта статистика? Нисколько. Возможно, это кому-то не нравится, но я сконцентрирован на работе, делаю, что могу.

– Зе, вы как-то обещали, что станцуете после забитого гола. Пока нет вдохновения?

– Мне кажется, в матче с «Амкаром» был неподходящий момент. Лучше танцевать, когда выигрываешь с крупным счетом.

– Знаете, что болельщики прозвали вас Бонифаций по аналогии с мультяшным героем?

– Да, слышал. Знаю, что это такой персонаж, я его куклой называю.

– В команде прозвище дали?

– Нет, имя у меня короткое. Зачем что-то еще придумывать?