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    Слуцкий: «Ростов» любит и умеет обороняться»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 20-го тура против «Ростова» (1:2).

    «Первый забитый мяч стал ключевым. После этого «Ростову» было легче играть. Эта команда любит и умеет обороняться.

    К сожалению, у нас не хватило изобретательности, чтобы вскрыть защиту ростовчан. ЦСКА стал допускать ошибки в простых ситуациях, в следствии которых потерял инициативу. А возвращать ее гораздо сложнее», – сказал Слуцкий.

    Отметим, что после поражения красно-синие уступили ростовчанам первую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2016 21:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 13 марта 2016, 00:23

      РОСТОВ(РУБИН)Бердиев молодец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 марта 2016, 22:29

      лёня тормоз

      -1
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