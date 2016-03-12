Комбаров: «Спартак» не имел права проигрывать «Амкару»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что красно-белые не имели права на ошибку в победном матче 20-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«В первом тайме не все получалось. «Амкар» большим количеством игроков оборонялся. Такую оборону тяжело пройти. Но мы проявили волевые качества, они вышли на первый план. Во втором тайме мы начали более продуктивно держать мяч.

Никак не должны были проигрывать эту встречу. Мы не в лучшем турнирном положении сейчас. А по поводу пенальти: Зе Луиш сказал, что на нем фолили. Потом более детально рассмотрим этот эпизод», – сказал Комбаров.