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    Писарев: «Пенальти на Зе Луише скорее был»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев выразил свое мнение по поводу назначения пенальти в ворота «Амкара» в поединке 20-го тура РФПЛ «Спартаком» (1:2).

    «Фол скорее был. Защитник положил руку на Зе Луиша, а тот грамотно подставился», – сказал Писарев.

    Напомним, «Спартак» одержал волевую победу, пропустив от пермяков гол в первом тайме. Отметим, что наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча посетовал на неправильность судейского решения эпизоде в падением форварда красно-белых Зе Луиша в штрафной площади пермской команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2016 19:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2016, 00:27

      Писарев посмотри повтор! Где он там положил руку? Видно даже слепому как защитник обхватил напа двумя руками вцепившись в футболку на его груди. В Европе попробуй напа хоть одной рукой зацепить, тут же пеналь, а этот идиот до последнего весел на нём.

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      Рейтинг: +838

      sined1951 12 марта 2016, 22:09

      Руки кладут на всех нападающих. Если давать за это пенальти, то в каждом матче их будет 6-7. Нападающий находился спиной к воротам и прямой опасности не представлял и упал картинно. Просто судье намекнули помочь Спартаку.

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      Рейтинг: +92

      rusti2006 12 марта 2016, 20:11

      Был пенальти 100%

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2016, 19:38

      100% был.

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