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  • Веденеев: «Зениту» сложно решать высокие задачи в Европе, имея в составе лишь двух классных легионеров»

Веденеев: «Зениту» сложно решать высокие задачи в Европе, имея в составе лишь двух классных легионеров»

12 марта 2016, 18:23
6

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев заявил, то петербургскому клубу сложно добиться хороших результатов в еврокубках, имея в своем составе лишь двух легионеров высокого уровня.

«У «Зенита» лишь два футболиста, которые готовы решать в Европе любые задачи – Халк и Гарай. Они выступали в финалах еврокубков, играли в решающих матчах чемпионата мира. Больше ни у кого из легионеров такого опыта нет. Это не значит, что они плохие футболисты, это просто данность», – сказал Веденеев.

Напомним, сине-бело-голубые не смогли преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» со счетом 1:3 по сумме двух матчей.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Гарай Эсекьель Халк
Комментарии (6)
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Aztec58
1457796478
Э-э, в Правительстве РФ и двух классных министров не сыскать, и ничё никто не парится, ага.
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Виталий1
1457797634
Кубок УЕФА Зенит выиграл (неся по кочкам европейских "звёзд") именно тогда, когда ведущими игроками команды были россияне + Тимощук. Но украинцы для меня никогда не станут иностранцами.
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Вомбат
1457798188
А сколько у Бенфики таких футболистов, ты посчитал, убогий?
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serhz
1457798242
Зато имея в составе Дзюбу и особенно Кокорина Зенит может легко решить задачу перехода в ФНЛ .
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Taps
1457798328
ХАЛКА - в Китай ! Срочно.
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ZENIT GOAL
1457813838
Да ну,хуже Халка в прошедших четырёх матчах был только Кокорин,тот ещё "решатель задач"...С другой стороны,сколько таких игроков в Генте? Сколько осталось в Бенфике? НИ ОДНОГО! И всё равно продули им!
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