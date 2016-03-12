Веденеев: «Зениту» сложно решать высокие задачи в Европе, имея в составе лишь двух классных легионеров»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев заявил, то петербургскому клубу сложно добиться хороших результатов в еврокубках, имея в своем составе лишь двух легионеров высокого уровня.

«У «Зенита» лишь два футболиста, которые готовы решать в Европе любые задачи – Халк и Гарай. Они выступали в финалах еврокубков, играли в решающих матчах чемпионата мира. Больше ни у кого из легионеров такого опыта нет. Это не значит, что они плохие футболисты, это просто данность», – сказал Веденеев.

Напомним, сине-бело-голубые не смогли преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» со счетом 1:3 по сумме двух матчей.