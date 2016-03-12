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    Бышовец: «Гилерме заслуживает поехать на Евро-2016»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что голкипер «Локомотива» Гилерме заслуживает поехать на Евро-2016 в составе сборной России. Напомним, что натурализованный игрок впервые вызван под знамена российской команды на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

    «Сегодня Гилерме – лидер «Локомотива». Он говорит по-русски, он адаптировался к нашему менталитету. Он заслужил попадания в расширенный список вратарей, которые претендуют на попадание в состав команды на чемпионат Европы во Франции. Все будет зависеть от того, как пройдет концовка чемпионата России. В Сборной России сейчас очень хорошая конкурентная среда», – сказал Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    12.03.2016 15:29
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2016, 16:53

      чем он заслужил что проиграл пять лет в Локо пять лет занимал чъето место из российских вратарей бред говоришь Бышевец

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 12 марта 2016, 15:45

      Было бы хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:32

      Да-да-да!

      0
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