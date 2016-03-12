Это'О: «В «Реале» не любят чернокожих футболистов»

Бывший нападающий «Реала» Самуэль Это'О заявил, что в пору его выступлений за мадридскую команду игроки плохо относились к чернокожим футболистам.

«Когда мне было 16, я играл за молодежный состав «Реала». Там меня никто не уважал. Партнеры по команде даже не здоровались со мной. Я никогда не хотел уезжать из Мадрида, но находиться там не мог. Не понимаю, в чем была причина такого отношения. Есть только одно объяснение: наверное, в этом клубе не любят чернокожих », – сказал Это'О в интервью для fcinternews.