Тухель: «Обамеянг никуда не уходит»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель уверен, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг счастлив в Дортмунде.

«Все должны понимать, что у Обамеянга долгосрочный контракт с «Боруссией», и он не уйдет из команды. Пьер-Эмерик продлил контракт с клубом, потому что ему здесь комфортно. Он понимает, что может развиваться и расти как футболист, находясь здесь.

«Боруссия» преследует поставленные цели. Мы хотим сохранить состав, так что наша задача — сохранить Обамеянга. Я не могу видеть будущее, но я, как тренер, очень счастлив, что у Обамеянга долгосрочный контракт с клубом», — сказал Тухель.

В текущем сезоне в 24-х матчах Бундеслиги габонец забил 22 гола.