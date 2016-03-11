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  • Аленичев: «Возможно, самый тяжелый момент в моей тренерской карьере именно сейчас»

Аленичев: «Возможно, самый тяжелый момент в моей тренерской карьере именно сейчас»

11 марта 2016, 12:49
3

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что поражение от ЦСКА (0:1) в 19 туре чемпионата России никак не изменило цели красно-белых на сезон.

– Скорректированы ли цели на сезон после проигрыша ЦСКА?

– Нет, цели не корректировались. Задача была провести оставшиеся 12 игр с желанием, не делить соперников на фаворитов и тех, кто в нижней части. Это стараюсь донести до ребят. Да, мы проиграли ЦСКА, 11 игр осталось. И мы не имеем права на осечку.

– Принято считать, что быть главным тренером «Спартака» – большой психологический груз. Есть ли плюсы в такой работе?

– Это огромная ответственность, вы правы. От «Спартака» всегда ждут побед, красивой игры. Прекрасно понимал, на что шел. Что касается плюсов, считаю, что если «Спартак» будет ярко играть, это, нескромно будет заметить, заслуга главного тренера. Надеюсь, весной баланс в нашей игре мы найдем.

– Какой момент в вашей тренерской карьере был самым тяжелым?

– Возможно, самый тяжелый момент в моей тренерской карьере именно сейчас. Можно по-всякому проиграть. Но то, как мы проиграли ЦСКА – это ощутимый удар. У нас и против «Урала» плохая игра была, и против «Анжи» сыграли неважно. Это оставило неприятный осадок. Приятные моменты тоже были. Это две игры против «Краснодара», с «Зенитом» была очень хорошая игра.

– Когда вы работали в «Арсенале», ваша команда второй круг проводила лучше. С чем это связано?

– Изменения перед весенней частью происходили, да. Это и тактические задумки, и приход новых игроков. И сейчас какие-то изменения есть. С другой стороны, я гну свою линию, несмотря на давление и прессинг со всех сторон. У меня есть свое понимание футбола.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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REDWHITE_
1457692172
посмотрим
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Alex3920486
1457697080
Ответ на поверхности находится... Надо развивать скоростные качества игроков и игры в целом..., активно делать кроссы, чем точнее и длиннее, тем лучше, а то привыкли ходить по полю и нелепые пасы раздавать... Вот откуда игру надо строить...Каждое поколение, должно быть лучше предыдущего, должна быть прогрессия, а получается, что мы сами сопротивляемся.. Раньше как играл, за счет быстрых и точных передач, забегания, стенка ... Барса переняла модель Спартака, вот какой футбол демонстрируют... И драл "РОМБ" всех подряд..., хотя игроки были не слабее нынешних...Делай выводы Дима, на ошибках учиться надо, а мы просто про них забываем...
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nemolod
1457729023
Самый тяжелый момент будет позже!
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