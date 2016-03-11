Крицюк: «Если бы для меня главным был финансовый вопрос, давно бы уже вернулся в Россию»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, пополнивший ряды «быков» минувшей зимой, рассказал о причинах перехода в российский клуб.

«Какие ощущения после возвращения в Россию? Краснодар по погоде, наверное, один из лучших городов в стране, поэтому в этом плане все комфортно. Европа, конечно, почище и поспокойнее. Возможно, там приятнее жить, но родина есть родина. Все равно ее любишь. Могу сказать, что мне было важно, в каком городе я буду жить, это тоже повлияло на мое решение.

Был ли переход связан с желанием вернуться на родину? Нет, я думал только о своей карьере. Я, конечно же, скучал по семье (по сыну, родителям), но основная причина перехода в футбольный клуб «Краснодар» – карьерный рост. Не скрою, мне нравится жить в Европе. Надеюсь, что еще поживу там.

Решение о переходе далось мне непросто, я думал 4-5 дней. Ни я, ни близкие не знали, как поступить. У меня в «Браге» все складывалось хорошо, все устраивало. И оттуда можно было переходить в более сильные чемпионаты. У нас был очень хороший коллектив. Решил, что для моего развития это будет правильный шаг. У каждого клуба есть свои плюсы, минусы, свои внутренние дела. Я так скажу – в России мало клубов, куда я бы согласился перейти из Португалии. Я и со всеми плюсами «Краснодара» не сразу принял решение.

Финансовый вопрос? Если бы для меня главным был финансовый вопрос, то я бы давно уже вернулся в Россию. Факторов в пользу перехода было много, но не обо всех на данном этапе считаю правильным говорить, давайте дождемся конца сезона. Конечно же, одна из причин перехода – желание попасть в сборную России. Понятно, что здесь я буду больше на виду», - поделился Крицюк.