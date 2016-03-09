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  • Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из турнира

Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из турнира

9 марта 2016, 21:53
97

В ответном матче 1/8 финала «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» и завершил выступления в еврокубках. Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. В середине второго тайма счет открыл форвард «Зенита» Халк, но в концовке хавбек гостей Николас Гайтан восстановил равновесие, а в компенсированное время Талиска принес победу португальцам.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия) - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 - Халк, 69; 1:1 - Гайтан, 85; 1:2 - Талиска, 90

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Халк Гайтан Николас
Комментарии (97)
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Диктор
1457550188
Зенит смотрелся очень достойно,Жирков и Маурисио провели классную игру-Кокорин и Дзюба в край разочаровали-гнать их с команды надо,или пусть скамейку полируют.Жаль после пропущенного гола-команда увы погасла.Болел за наших-но увы.
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CSKA №1
1457551016
Зенитку оттарабанили ХА ХА ХА !!!Я же говорил,а мне не верили(((
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VerSaR
1457551064
Газпром - мечты сбываются! Зенит - ЛЧ сливается!
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Слава Футболу
1457551149
Вполне закономерный итог. Разница в классе команд велика. Это тебе не в ГазпромЧемпионате гонять проплаченные договорные матчи с проплаченными судьями. Как всегда, умилил старый алкаш Орлов. Через раз врал, комментируя эпизоды матча, сказочно выдумывая небылицы. Где-то я могу его понять - любой болельщик болеет за своих. Но зачем мне как телезрителю нужен такой "комментатор"? Я хочу АДЕКВАТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ, а не сказки старого алкоголика. Второй комментатор - надо отдать ему должное - периодически поправлял старого маразматика. Короче - как и все матчи "Зенита", где гундит Орлов, этот я тоже смотрел почти весь без звука. Позор, срамота!!!
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199077
1457551303
В Европе увидели реальную силу зенита)
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ФК Зенит всея Руси
1457554741
Ладно. Почитал ветку, вижу что многие счастливы -- хотя есть и нормальные люди, которым грустно. - У Зенита стало на одну задачу, на одну нагрузку меньше. Это и печально -- но это оставит нам больше сил на концовку сезона. Бывают клубы, которые после проигрышей собираются -- бывают клубы, которые после проигрышей разваливаются. Поглядим, чем мы порадуем РПЛ в 2016-м дальше. Теперь у нас три дня отдых, следом переход к режиму одна неделя/один матч, а после мая нас ждут большие кадровые перемены. - Сегодня всем спокойной ночи, до встреч в эфире.
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slavа0508
1457554879
Дзюба не раз мог похоронить Бенфику,но дерево всегда остаётся деревом
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BuenosArgentina
1457556026
Сыграли с самоотдачей, но это спорт, сил всё-таки не хватило чуть-чуть, всё равно молодцы !
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1457557203
Теперь россияне будете наблюдать за еврокубками в роли статистов:-)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1457560554
ЗЛОРАДСТВОВАТЬ УДЕЛ ОГРАНИЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ...НАДО СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИЮ БОЛЕТЬ ЗА ВСЕ РОСС. КЛУБЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ...ЖАЛЬ КОНЕЧНО...БЕНФИКА БЫЛА ЗЕНИТУ ПО СИЛАМ ДАЖЕ В ЭТОМ СОСТОЯНИИ
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