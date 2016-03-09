Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из турнира

В ответном матче 1/8 финала «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» и завершил выступления в еврокубках. Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. В середине второго тайма счет открыл форвард «Зенита» Халк, но в концовке хавбек гостей Николас Гайтан восстановил равновесие, а в компенсированное время Талиска принес победу португальцам.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия) - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 - Халк, 69; 1:1 - Гайтан, 85; 1:2 - Талиска, 90