Блан: «На провокации Косты нужно реагировать спокойно»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал манеру игры нападающего «Челси» Диего Косты перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У него есть две грани – футболист и человек. Футболист Коста много забивает, хорошо перемещается по полю и трудится на пользу команды. Мне нравится этот нападающий.

Но мы знаем, что Коста любит вступать в контакт с соперниками, бороться и даже провоцировать – это часть его игры, и мы видели это в прошлом году. Я сказал своим игрокам, чтобы они не отвечали на провокации Косты и сохраняли спокойствие», – сказал Блан.