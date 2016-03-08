Каранка не собирается тренировать «Валенсию»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка опроверг информацию о том, что он может возглавить «Валенсию».

«Я улыбнулся, когда услышал об этом. Мне кажется, что «Валенсии» и Гари Невиллу в данный момент нужно лишь спокойствие. «Валенсия» является большим клубом с серьезными амбициями и они должны доверять Невиллу. Я понимаю, что журналисты написали о моем переходе в «Валенсию» только потому, что моим агентом является Жорже Мендеш. Но я должен сказать, что в последний раз общался с ним 2 года назад.

Если бы меня что-то не устраивало в «Мидлсбро», то я бы не стал подписывать новый четырехлетний контракт. Меня все устраивает в команде и моя семья счастлива здесь», - сказал Каранка.

Напомним, что «Мидлсбро» в данный момент занимает второе место в чемпионшипе и претендует на выход в премьер-лигу. Что касается «Валенсии», то под руководство Невилла команда сумела одержать всего 3 победы в 14 матчах примеры и сейчас занимает 11 место.