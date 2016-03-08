Суркис: «Если Велозу захочет уйти, он уйдет»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с продлением контракта полузащитника Мигеля Велозу. Отметим, что трудовое соглашение португальца с клубом истекает летом, и он может покинуть стан киевлян в качестве свободного агента.

«Встретимся с Велозу, переговорим. Если он захочет уйти как свободный агент, он уйдет. Ему 29 лет, и на этой позиции у нас проблем нет. Молодой Корзун заиграет, Сидорчук восстановится, может, еще кого-то летом подкупим. Если Велозу захочет продлить контракт – будем разговаривать», – отметил Суркис.