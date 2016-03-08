«Вольфсбург» – «Гент». Смотреть онлайн

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Вольфсбург» и «Гент». В первой встрече немецкий клуб вел по ходу игры со счетом 3:0, однако в самое концовке пропустил два гола и серьезно усложнил себе жизнь, оставив неплохие шансы сопернику.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.