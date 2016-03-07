Рыбус: «Мы продолжили играть в свою игру и добились результата»

Полузащитник «Терека» Мауей Рыбус доволен тем, как его команда сыграла в матче 19-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

- Победа радует. Пропустили быстрый гол, но сразу среагировали и сравняли счет. Затем удалось забить второй мяч. Это была тяжелая игра, в конце первого тайма у «Локомотива» было 2–3 хороших момента.

- Раньше игра у «Терека» не клеилась после быстрого пропущенного гола. А сейчас команда гнет свою линию. Меняется психология?

- Думаю, да. Мы знали, что есть еще 85 минут, в том, что пропустили быстрый гол, нет ничего страшного. Мы продолжили играть в свою игру и добились результата.

- Вы пропустили часть сборов, как оцените свою физическую готовность?

- Пропустил почти два сбора. Поработал на первом сборе, а потом было две травмы. Конечно, готовность еще не на стопроцентном уровне, но с каждым днем «физика» будет улучшаться.