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  • Аленичев: «Гранат на последнем сборе выглядел увереннее Кутепова, поэтому с ЦСКА играл он»

Аленичев: «Гранат на последнем сборе выглядел увереннее Кутепова, поэтому с ЦСКА играл он»

6 марта 2016, 22:46
7

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, по какой причине он предпочел выпустить в защите не Илью Кутепова, а Владимира Граната в поединке 19-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1)

– Есть ли прогресс по сравнению с первым кругом?

– В первом круге, в пятом туре мы показали очень хороший футбол, который мне понравился гораздо больше. Та игра наряду с «Краснодаром» дома и «Зенитом» была одной из лучших по качеству.

– Схему поменяете на «Амкар»?

– Пока не готов ответить. Есть шесть дней.

– Не было ощущения, что со скамейки некем усилить игру в атаке?

– В запасе большая группа футболистов «Спартака-2». Им, конечно, опыта не хватало. Была мысль выпустить самого молодого, Мелкадзе, но не рискнул. Рассчитывал на стандарты в концовке, что Зе Луиш может их выиграть.

– Почему предпочли Граната Кутепову?

– На мой взгляд, на последнем сборе он выглядел более уверенно. Несмотря на повреждение. В таких играх очень большое значение имеет опыт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Гранат Владимир Кутепов Илья Зе Луиш Мелкадзе Георгий Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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ФК Зенит всея Руси
1457294271
Зоркость и проницательность Аленичева делают его достойным Тренером для Спартака. - А ни в какие хорошие клубы ему лучше не лезть. Легче взять дряхлую уборщицу или престарелого вахтёра - кто угодно понимает и разбирается в Футболе лучше, чем Дмитрий-свет- Анатольевич.
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Zeff
1457307658
Аленичев, уйди сам. на псковщину.
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