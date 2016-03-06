Аленичев: «Гранат на последнем сборе выглядел увереннее Кутепова, поэтому с ЦСКА играл он»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, по какой причине он предпочел выпустить в защите не Илью Кутепова, а Владимира Граната в поединке 19-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1)

– Есть ли прогресс по сравнению с первым кругом?

– В первом круге, в пятом туре мы показали очень хороший футбол, который мне понравился гораздо больше. Та игра наряду с «Краснодаром» дома и «Зенитом» была одной из лучших по качеству.

– Схему поменяете на «Амкар»?

– Пока не готов ответить. Есть шесть дней.

– Не было ощущения, что со скамейки некем усилить игру в атаке?

– В запасе большая группа футболистов «Спартака-2». Им, конечно, опыта не хватало. Была мысль выпустить самого молодого, Мелкадзе, но не рискнул. Рассчитывал на стандарты в концовке, что Зе Луиш может их выиграть.

– Почему предпочли Граната Кутепову?

– На мой взгляд, на последнем сборе он выглядел более уверенно. Несмотря на повреждение. В таких играх очень большое значение имеет опыт.