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  • Слуцкий: «Чуть-чуть жаль, что забили «Спартаку» только один гол»

Слуцкий: «Чуть-чуть жаль, что забили «Спартаку» только один гол»

6 марта 2016, 22:19
9

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победного поединка со «Спартаком» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ немного посетовал на то, что не удалось огорчить соперника больше одного раза, несмотря на то, что армейцы имели достаточно шансов на это.

«Считаю, на протяжении всей встречи мы контролировали ход матча и имели достаточно большое количество моментов. Но, к сожалению, не смогли увеличить преимущество в счете. Учитывая, что оно было минимальным, определенное напряжение сохранялось до последних минут. Единственное, что чуть-чуть расстраивает, это то, что не смогли еще раз поразить ворота соперника. Где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то вратарь или защитники сработали более качественно.

Мы изучали две игры «Спартака» на сборах – с «Шерифом» и с «Уралом», которые они провели по разным схемам. Мы понимали, что если в последней контрольной игре используется вариант 4-2-3-1 с Мельгарехо и Промесом на флангах, то вполне вероятно он может быть применен и в официальном матче. На самом деле держали в голове два варианта, и вчера у нас теория была четко разбита на два момента – что, если одна схема, и что – если другая.

Вася Березуцкий готовился к игре. Он проводил последние контрольные поединки на сборах, и мы знали, что он будет играть со «Спартаком». Он бы и в Уфе вышел, если бы не искусственное покрытие», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Березуцкий Василий Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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ФК Зенит всея Руси
1457292131
Разумеется, обязаны были их нагибать на полную катушку.
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Rzn_za_cska
1457292249
3-0 нам бы хватило ))
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ФК Зенит всея Руси
1457292450
Третьесортный клуб следует постоянно и непрерывно нагибать, чтобы они ни днём ни ночью не забывали о собственной краснобелой третьесортности. Таким способом салаг на флоте приучают знать и понимать своё место.
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Громит
1457313946
Согласен, наиграли на большее, чем 1 гол. Думаю пристреляются еще.
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Диктор
1457324225
Вот это маразм.Мало того что он гордиться голом с офсайта,так еще и второй тайм Спартак вас имел во все щели-жаль реализация подвела.А о не назначенном пенальти вообще промолчал-ты тренер или так х-у-й соси?????
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