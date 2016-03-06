Слуцкий: «Чуть-чуть жаль, что забили «Спартаку» только один гол»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победного поединка со «Спартаком» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ немного посетовал на то, что не удалось огорчить соперника больше одного раза, несмотря на то, что армейцы имели достаточно шансов на это.

«Считаю, на протяжении всей встречи мы контролировали ход матча и имели достаточно большое количество моментов. Но, к сожалению, не смогли увеличить преимущество в счете. Учитывая, что оно было минимальным, определенное напряжение сохранялось до последних минут. Единственное, что чуть-чуть расстраивает, это то, что не смогли еще раз поразить ворота соперника. Где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то вратарь или защитники сработали более качественно.

Мы изучали две игры «Спартака» на сборах – с «Шерифом» и с «Уралом», которые они провели по разным схемам. Мы понимали, что если в последней контрольной игре используется вариант 4-2-3-1 с Мельгарехо и Промесом на флангах, то вполне вероятно он может быть применен и в официальном матче. На самом деле держали в голове два варианта, и вчера у нас теория была четко разбита на два момента – что, если одна схема, и что – если другая.

Вася Березуцкий готовился к игре. Он проводил последние контрольные поединки на сборах, и мы знали, что он будет играть со «Спартаком». Он бы и в Уфе вышел, если бы не искусственное покрытие», – сказал Слуцкий.