Баженов: «В день дерби было ощущение праздника»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА вспомнил, как раньше проходила подготовка команды к московскому дерби. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 19:30.

– Подготовка футболиста к дерби наверняка выглядит особенно?

– Не скажу за других ребят, но для меня в этот день было ощущение праздника. Всегда нравилось играть с ЦСКА.

– Не возникает иногда желания вновь выйти в футболке с ромбом на груди против ЦСКА?

– С удовольствием это сделал бы.